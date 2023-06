Ministros do STF: quem são os 11 nomes e qual presidente os indicou

Cristiano Zanin, indicação feita pelo presidente Lula (PT), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado Federal, nesta quarta-feira, 21, com 21 votos favoráveis e 5 contrários.

Ele está a um passo de assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e assumir o lugar deixado por Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano.

O Supremo faz parte dos Três Poderes, sendo o Poder Judiciário, assegurado pela Constituição Federal, e quem indica o ministro é o presidente da República. O STF voltará a ter 11 nomes ocupando as cadeiras do órgão. Confira os atuais ministros e por quem foram indicados.



Ministros do STF: quem são e por qual presidente cada um foi indicado



Confira abaixo lista dos atuais ministros:

Rosa Weber (Dilma Rousseff)

A atual presidente do STF é a ministra Rosa Weber, 74. Ela foi indicada por Dilma em 2011, então ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em toda a história desde a fundação em 1891, Weber foi apenas a terceira mulher a ocupar o cargo no Supremo. Ela será a próxima a se aposentar, em outubro de 2023.



Luís Roberto Barroso (Dilma Rousseff)

Também indicado pela ex-presidenta Dilma, Luís Roberto Barroso, 65, está no STF desde 2013 e atualmente é o vice-presidente. Antes de ser indicado, ele atuou como advogado, professor e foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele irá se aposentar em março de 2033.



Gilmar Mendes (Fernando Henrique Cardoso)

Na corte desde 2002, quando foi indicado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Gilmar Mendes, 67, é o decano do STF, isto é, o mais antigo membro. Ele era chefe da Advocacia Geral da União (AGU) e terminará o seu mandato em dezembro de 2030.



Cármen Lúcia (Lula)

Indicada no segundo mandato do presidente Lula, Cármen Lúcia, 69, se tornou apenas a segunda mulher a ser ministra do STF. Atuou como procuradora do Estado de Minas Gerais, e irá se aposentar do cargo em abril de 2029.



Dias Toffoli (Lula)

Dias Toffoli, 55, foi indicado por Lula e assumiu o posto de ministro do STF em 2009. Ele foi presidente da Corte de 2018 a 2020 e anteriormente atuou como Advogado-Geral da União entre 2007 e 2009 e também como presidente do TSE de 2014 a 2016. Toffoli estará no Supremo até novembro de 2042.



Luiz Fux (Dilma Rousseff)

Luiz Fux, 70, indicado por Dilma em 2011, foi juiz, desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro e também ministro Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, Fux é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Presidiu o TSE e o STF. Deixará o Supremo em abril de 2028.



Edson Fachin (Dilma Rousseff)

Também indicado pela ex-presidenta Dilma, Edson Fachin, 65, está no STF desde 2015. Ele atuou como professor, advogado e procurador do Estado do Paraná. Fachin também é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Sua aposentadoria será em fevereiro de 2033.



Alexandre de Moraes (Michel Temer)

Único nome indicado pelo ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes ingressou no STF em 2017. Anteriormente, ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Temer, além de ter sido promotor e Secretário da Segurança Pública de São Paulo. Moraes preside o TSE e deixará o STF em dezembro de 2043.



Nunes Marques (Jair Bolsonaro)

A primeira indicação de Jair Bolsonaro ao STF foi Kássio Nunes Marques, 51. Na Corte desde novembro de 2020, ele ocupou vários cargos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Piauí e veio a se tornar juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI). Em 2011, Nunes Marques assumiu o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1° Região (TFR-1). Permanecerá no STF até maio de 2047.



André Mendonça (Jair Bolsonaro)

Outra indicação do ex-presidente Bolsonaro, André Mendonça, 50, ingressou na Corte em 2021. Advogado concursado da Petrobras, servidor e chefe da AGU, Mendonça foi ministro da Justiça de Bolsonaro antes de ser indicado ao STF. Se aposentará em dezembro de 2047.



Cristiano Zanin (Lula)

Primeiro indicado no terceiro mandato de Lula, Cristiano Zanin está a um passo de assumir o cargo de ministro do STF em 2023. Ele atuou na defesa pessoal de Lula como advogado durante a Operação Lava Jato. Zanin ficará no cargo até 2050.