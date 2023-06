Cristiano Zanin: quem é o advogado indicado por Lula ao STF

Zanin, o advogado que derrubou os procesos contra Lula, foi uma peça importante para a eleição do atual presidente; conheça mais sobre o possível futuro ministro do STF

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nessa quinta-feira, dia 1° de junho, que indica Cristiano Zanin para ocupar a cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência. E acho que o Brasil irá se orgulhar", o presidente escreveu em seu Twitter.

Zanin, que ganhou projeção nacional por seu empenho na defesa do petista nos processos da polêmica Operação Lava Jato, foi indicado para assumir a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Em caso de aprovação, o STF voltará a ter 11 ministros, o que previne empates em julgamentos.

Cristiano Zanin: a relação com Lula

Em 2020, Zanin protocolou no STF o pedido de habeas corpus que levou à anulação das condenações contra o presidente. Durante o julgamento, a maioria dos ministros concordou com os argumentos da defesa de que as acusações não deveriam ter sido analisadas pelo ex-juiz federal no Paraná Sergio Moro (União Brasil-PR).

Cristiano Zanin Martins é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é especializado em direito processual e atuava em direito empresarial, especialmente em disputas complexas e em grandes casos de recuperação judicial.

Apesar da excelente formação acadêmica, adversários criticam a proximidade pessoal de Zanin com Lula e afirmam que a indicação poderia ferir o princípio da impessoalidade da administração pública.

Confira abaixo a trajetória profissional de Zanin:

Quem é Cristiano Zanin?

Zanin é de Piracicaba, cidade de 400 mil habitantes no interior de São Paulo, situada a cerca de 150 quilômetros da capital paulista. De uma família de classe média, ele tem 47 anos — o que lhe garante quase três décadas pela frente no STF, uma vez que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75.

A partir de um processo encabeçado por Zanin, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão de Lula, em 2018, violou não só o devido processo legal como também os direitos políticos do atual presidente, que não pôde se candidatar naquele ano.

No entanto, o histórico entre Lula e o advogado não começa por aí.

Zanin entrou na vida do presidente por meio do sogro, o também advogado Roberto Teixeira. Lula mantém amizade de longa data com Teixeira — desde o período das greves dos metalúrgicos no ABC paulista, no fim da década de 70.

Quando começou a advogar para o presidente, Cristiano Zanin Martins não tinha experiência sólida na área criminal. Sua especialidade era em litígios empresariais e recuperações judiciais e ainda era sócio do sogro Roberto no escritório Teixeira Martins, em São Paulo.

Embora não tenha seguido a vida acadêmica, o advogado influenciou teses jurídicas importantes, como a inconstitucionalidade da condução coercitiva e a revisão da prisão em segunda instância.

Antes de tomar posse no STF, o advogado terá de passar por sabatina pelos senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Entre eles, Moro.

Cristiano Zanin: A indicação de Lula ao STF

Apesar de Zanin ser a escolha confirmada de Lula, Manoel Carlos de Almeida Neto, 43, também foi considerado pelo presidente. Ele foi assessor no gabinete de Lewandowski de 2006 a 2016 e teve a chancela do ex-ministro para sucedê-lo. Atualmente, é diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Um fator essencial para Zanin ser o indicado é a confiança firmada entre Lula e o advogado. Mesmo que conheça o trabalho e a competência de Manoel Carlos, Lula teve 580 dias para estabelecer uma relação estreita com Cristiano Zanin quando esteve preso.



Durante o processo de escolha, houve uma forte pressão do PT, de partidos de esquerda e de movimentos identitários para que a vaga fosse preenchida por uma mulher, preferencialmente negra.

Entretanto, Lula se desvencilhou do compromisso com a diversidade no Supremo. Em abril, o presidente defendeu que o nome indicado seja uma “figura com sensibilidade social” e “altamente gabaritada do ponto de vista jurídico”.