O POVO News: o que se sabe sobre o desaparecimento de submarino que levava turistas ao Titanic

A edição também fala sobre o julgamento da intitulada Chacina do Curió e o depoimento de Silvinei Vasques, na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de janeiro.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 20. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o submarino que desapareceu com cinco pessoas próximo ao local do naufrágio do Titanic ainda tem "cerca de 40 horas de ar respirável”, conforme aponta Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA.

Assista ao vivo:

A edição conversa com o deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará, Renato Roseno, que esteve presente no julgamento da chamada Chacina do Curió ou Chacina de Messejana.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa comenta sobre o depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de janeiro.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO