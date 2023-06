Reginauro diz que "não há cenário" para nova paralisação da PM no Ceará

O deputado estadual Sargento Reginauro (UB) foi objetivo quando questionado no Jogo Político, do O POVO, sobre a possibilidade de nova paralisação das forças de segurança do Ceará, seguindo o exemplo de 2011-2012 e 2020. "Não há cenário", afirmou. A CPI do Motim, com a relatoria de Elmano de Freitas (PT), então deputado estadual em 2022, indiciou Reginauro e os dirigentes e ex-dirigentes da Associação Profissionais de Segurança (APS), criada por Capitão Wagner (UB): Cleyber Barbosa Araújo e Francisco Davi Silva Barbosa.

"O movimento paredista de 2020 foi um grande erro, foi um grande fracasso, só trouxe prejuízo, e eu não falo não é nem para o povo cearense, porque nem sequer conseguiu atingir o povo, mas atingiu gravemente a estrutura da própria categoria. Ela atingiu gravemente a representatividade da categoria. Nós tivemos problemas sérios com as associações, que são quem prestam os melhores serviços de assistência a essa categoria e o estado não dá conta", comentou Reginauro.

Ele disse na entrevista que a política de segurança pública do governador Elmano é a "exata continuidade" das gestões Cid Gomes e Camilo Santana na área, com forte ênfase na dimensão ostensiva (da qual a Polícia Militar se encarrega) em detrimento da investigativa (pela qual a Polícia Civil é a responsável). Nas gestões de Cid e Camilo ocorreram movimentos paredistas.

"Não há cenário. A paralisação termina mostrando claramente que isso aqui nunca deveria ter acontecido. De fato, tivemos várias demissões, ainda um monte de gente respondendo processo. Uma coisa foi o que aconteceu em 2022, 2012, foi um ato extremo, foi um grito de socorro. Outra coisa era o cenário que nós tínhamos em 2020, que nós tentamos alertar. Eu fui contrário, Noélio, enquanto deputado, foi contra, Capitão Wagner foi contra. Infelizmente aconteceu, mas não há mais cenário para isso."