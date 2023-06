Vice-presidente da Alece diz que deputado sem camisa em sessão "não agiu por mal"

Crédito: Reprodução/Assembleia Legislativa do Ceará

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Osmar Baquit ( PDT), argumentou que o deputado João Jaime (Progressistas) "não fez por mal" ao aparecer sem blusa e deitado durante sessão híbrida realizada na última quarta-feira, 14. A assessoria de João Jaime informou que ele enfrenta problema de coluna.

“Ele não entrou naquele momento sem camisa para debochar da Assembleia e nem de ninguém. Talvez nem tenha se tocado que estava na plataforma virtual, no vídeo, então o que a Assembleia pode fazer?”, disse em entrevista ao programa O POVO News desta quinta-feira, 15.

Veja entrevista de Baquit:

O vice-presidente da Alece mencionou ainda o comportamento dos demais parlamentares da Casa - incluindo ele próprio -, que riram da situação em que estavam inseridos. “É uma coisa estranha, você abrir ali e tá um deputado sem camisa. O riso não era ‘mangando’ de ninguém, era de um fato inusitado que você não sabia nem o que dizer”, completou.

A sessão mencionada tratava-se do veto do governador ao artigo 3º do projeto de lei 64/2023, que previa punição a estabelecimentos que não exibissem placas contra LGBTfobia. O trecho vetado dizia: "a não observância desta Lei implicará sanção nos termos da legislação aplicável".



Deputado participa de sessão deitado e sem camisa

O deputado João Jaime participou da sessão da Alece desta quarta, 14, sem camisa e deitado. De forma remota, votou ‘sim’ ao veto parcial do governador Elmano a projeto que altera regras para placas contra homofobia. Assessoria do parlamentar diz que ele está com crise de coluna. pic.twitter.com/XL6R7t45vx — Jogo Político (@jogopolitico) June 15, 2023