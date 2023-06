O POVO News: "Roteiro do golpe" no celular de Mauro Cid agrava situação de Bolsonaro

A edição também fala sobre a viagem de Lula a Belém e os desdobramentos do caso Marcos do Val

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 16. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre os arquivos encontrados no celular de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os arquivos, analisados pela Polícia Federal, mostram detalhadamente a elaboração de um plano para cometer um golpe de estado.

Assista ao vivo:

Seguindo esta mesma linha, a edição explica o posicionamento da família Bolsonaro em ignorar a operação da PF contra o senador Marcos do Val. Na segunda-feira, 19, a base do governo Lula vai entrar com o pedido para excluir Marcos do Val da CPMI. Caso Do Val e o deputado federal André Fernandes (PL-CE) estejam presentes na Comissão, o STF informou que não vai liberar os documentos sigilosos.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a PF ouça Bolsonaro e Daniel Silveira sobre o caso Do Val.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), a edição fala sobre a reunião do presidente com o ministro da Defesa, José Múcio, e o Comandante do Exército, General Tomás Paiva para discutir o eventual plano de golpe elaborado por integrantes do governo Bolsonaro.

O programa comenta ainda sobre a viagem de Lula a Belém. Lula iria fazer uma visita a Rio Verde (GO) mais cedo, contudo, a viagem foi cancelada por falta de condições de pouso do avião.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

