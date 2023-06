André Fernandes sobre ser candidato a prefeito de Fortaleza: 'O povo está pedindo'

"Preferem que um nome novo, que nunca disputou a Prefeitura, no caso o meu, venha a disputar em 2024", diz Fernandes, que dentro do PL trava disputa informal com Carmelo

O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou que estará à disposição do PL para ser candidato à prefeito de Fortaleza em 2024, embora diga não olhar para a disputa com ambições de ser o candidato do campo conservador. "Na verdade, é o povo que está pedindo", afirmou sobre eventual entrada na corrida eleitoral.

Tanto na cúpula do PL como na sociedade, ele diz sentir a demanda pela candidatura. Entre eleitores, "tem muita gente pedindo, que não confiam hoje nem na situação nem na oposição. Preferem que um nome novo, que nunca disputou a Prefeitura, no caso o meu, venha a disputar em 2024. (...) Se o povo assim decidir, com certeza a gente vai lutar para fazer o melhor pelo povo de Fortaleza."

Fernandes afirma que "o que (o prefeito José) Sarto está fazendo com Fortaleza está deixando o povo revoltado, inclusive seus eleitores à época. Então, assim, a gente precisa olhar para Fortaleza com bons olhos". Dentro do PL, ele trava disputa informal com o deputado estadual Carmelo Neto, recentemente cassado ao lado da chapa estadual do PL por suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2022 — a bancada mantém o mandato enquanto recorre.

O eleitorado conservador em Fortaleza, nas últimas três eleições, concentrou as expectativas em Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal e atual secretário de Saúde de Maracanaú. Em 2020, ele levou a disputa ao Executivo municipal para o segundo turno contra José Sarto (PDT), quando foi derrotado — 51,69% contra 48,31% dos votos válidos.

Pesquisa Datafolha publicada com exclusividade pelo O POVO mostrou a gestão do prefeito Sarto com avaliação de 42% como regular, 39% como ruim/péssima e 16% como boa/ótima.

Questionado sobre o resultado, Sarto respondeu que no momento se concentra em fazer gestão.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília