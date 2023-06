Fortaleza é única cidade de América Latina candidata a sediar fórum mundial sobre urbanização

Fortaleza é a única cidade candidata da América Látina a receber O 13º Fórum Urbano Mundial, em 2026. O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) esteve em Nairóbi, capital do Quênia, na Assembleia Geral da ONU-Habitat entre os dias 5 e 9 de junho. Fortaleza participou do evento com a campanha "World Urban Forum, conectando e inspirando pessoas". O evento reuniu representantes dos 193 países, além referências do setor de urbanização sustentável.

"O Fórum é uma grande oportunidade para que Fortaleza possa reduzir suas desigualdades sociais, além de ser um processo muito promissor para mostrar Fortaleza ao mundo, visando, também, à atração de investimentos de todos os setores e reforçando o turismo na cidade", explica Élcio.

Para Élcio, a Assembleia do Onu-Habitat é a ocasião ideal para o planejamento do modo como os desafios na área serão enfrentados até 2030. "Esse trabalho tem sido intensificado na cidade de Fortaleza e tem virado uma grande referência", ele disse sobre Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, referente às cidades como espaços inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

O secretário nacional das Periferias, Guilherme Simões, afirmou que Fortaleza tem o apoio do governo federal (que ele representou) para sediar o evento em 2026, em razão do "seu intenso trabalho em desenvolver projetos para sanar problemas urbanísticos e oferecer à população uma melhor qualidade de vida, em busca de promover uma sociedade mais equitativa”.