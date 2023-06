O POVO News: Mendonça pede vista em ação do marco temporal e Rosa Weber faz pressão sutil

A edição também fala sobre as novas mensagens encontradas no celular de Mauro Cid e a aprovação da MP do Programa Minha Casa Minha Vida

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 7. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do polêmico marco temporal. A ministra do STF, Rosa Weber, disse que espera "ter condições de votar" no processo, haja vista que deixará a Corte em outubro deste ano. A fala faz menção à decisão do ministro André Mendonça, pediu vista do processo.

Para discutir sobre o assunto, o O POVO News recebe o advogado Jorge Tabajara.

A edição comenta sobre as novas mensagens que a Polícia Federal encontrou no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações da Globo News, as mensagens continham uma minuta golpista e “estudos” para pôr em prática um eventual golpe de estado.

A transmissão também discute a iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU) em aprovar as contas de Bolsonaro referentes ao ano de 2022, o órgão encontrou uma distorções de mais de R$ 1,2 trilhão.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a retomada do Programa Minha Casa Minha Vida, MP aprovada nesta quarta-feira, 7, pela Câmara dos Deputados. O texto segue para o Senado e, caso a MP não seja aprovada até a próxima semana, perderá a validade.

O programa recebe ainda o deputado federal do Maranhão, Duarte Júnior (PSD) para discutir sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas e sobre o panorama político da região do Maranhão.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

