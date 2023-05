PF apura mensagens de áudios sobre plano de golpe trocadas entre Mauro Cid e Ailton Barros

Mensagens de áudio sobre um plano de golpe de Estado entre Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), e o advogado e militar reformado Ailton Barros estão sendo investigadas pela Polícia Federal (PF). Presos na última quarta-feira, 3, Mauro e Ailton são investigados por fraudar cartões de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente e de sua filha.

A PF iniciou a investigação das mensagens após encontrar na conversa entre os dois militares "tratativas para a execução de um golpe de Estado e possível tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito". Com as novas provas nos diálogos, a PF pediu o compartilhamento de informações com o inquérito sobre os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

"Apesar de não terem obtido êxito na tentativa de golpe de Estado, sua atuação, possivelmente, foi um dos elementos que contribuíram para os atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, fato que demonstra a necessidade da pertinente autorização judicial para compartilhamento dos elementos informativos ora identificados com os autos do Inquérito 4923/DF", argumentou a PF ao Supremo Tribunal Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto está incluído na representação do órgão para iniciar a operação na quarta-feira. Ainda segundo a representação, arquivos de áudio e capturas de tela de mensagens trocadas no WhatsApp "evidenciaram a arquitetura do plano criminoso pelo grupo investigado".



Na próxima semana, o ex-candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, Ailton Barros, dará depoimento no inquérito que investiga a morte de Marielle Franco. Ailton não é considerado suspeito no assassinato da vereadora, porém é citado na investigação.

A PF também investiga conversas telefônicas que expõem o ajudante de Jair Bolsoanro, Mauro Cid, pedindo ajuda à Ailton Barros para forjar cartão de vacina para esposa, Gabriela Santiago Cid, um ano antes de conseguir o de Jair Bolsonaro.