O POVO News: governo demite diretor do MEC e Lira exonera assessor após operação da PF

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o um ano das investigações que apuram o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas. O programa acompanha as ações realizadas para homenagear ambos.

Acompanhe ao vivo:

A transmissão comenta o evento no Palácio do Planalto para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na tarde desta segunda-feira, 5, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discursou sobre a importância de retomar políticas públicas para lidar com questões emergentes.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a articulação do presidente com os deputados para melhorar o relacionamento dos parlamentares no Congresso e a instalação de mais uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

A edição explica ainda a decisão do Governo Federal em exonerar do Ministério da Educação (MEC) Alexsander Moreira, diretor de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica da pasta. A iniciativa se deu após uma operação da Polícia Federal (PF) identificar o envolvimento do diretor em fraudes na compra de kits de robótica, entre outubro de 2021 e novembro de 2022. Conforme aponta as investigações, ele teria recebido depósitos de cerca de R$ 737 mil.

Além disso, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, exonerou Luciano Cavalcante do gabinete da liderança no PL na Câmara. Cavalcante também é investigado pela PF pela compra de kits de robótica com recursos do orçamento secreto.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

