Saiba quando cada ministro do STF deve se aposentar

A recente indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), após a aposentadoria compulsória do ministro Ricardo Lewandowski, em abril, fez com que a composição da suprema corte retornasse ao debate público. Outra ministra, Rosa Weber, se aposentará em outubro deste ano, quando completa 75 anos. Assim, caberá a Lula fazer uma nova indicação para as fileiras do tribunal.



A idade de 75 anos é o limite para os ocupantes de vagas no STF exercerem suas funções. Após completá-la, os magistrados são aposentados de modo compulsório. Até 2015, a idade máxima para exercer as funções no Supremo era de 70 anos, mas a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), à época chamada de “PEC da Bengala”, mudou a regra.

Desse modo, após a saída de Lewandowski e a iminente saída de Weber neste ano, os próximos ministros a serem aposentados, seguindo o atual critério da idade, serão Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, entre os anos de 2028 e 2030.

Outros nomes, como Alexandre de Moraes e Nunes Marques, só se aposentariam por este critério entre 2043 e 2047. Veja abaixo a data de aposentadoria compulsória de todos os ministros do STF.

Quando os ministros do STF se aposentam de forma obrigatória