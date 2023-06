O POVO News: Lula indica Zanin para o STF e provoca reações

A edição também fala sobre a indicação de Zanin para ministro do STF e a decisão do TJPR em tornar réus 13 suspeitos de planejar o sequestro de Moro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 1°. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a aprovação da MP dos Ministérios do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso não fosse definida ainda nesta quinta, a medida seria expirada.

Assista ao vivo:

Para discutir sobre o assunto, o O POVO News conversa com o deputado federal Danilo Forte (União-CE). O parlamentar explica o posicionamento da sigla em relação à MP. Dayany do Capitão, por exemplo, foi uma dos três cearenses que votaram contra a MP. Paralelo a isso, o deputado discute o retorno da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a decisão do presidente em indicar o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A recomendação do petista deve ser oficializada no Diário Oficial da União (DOU) ainda hoje. A edição recebe a jornalista e cientista política, Grazielle Albuquerque para discutir sobre a indicação. Opositores e até apoiadores do presidente criticaram a medida. Outra nomes, como o ministro da Justiça Flávio Dino e o ministro do STF Gilmar Mendes, elogiaram.

Além disso, o programa retoma o caso da tentativa de sequestro do ex-juiz da Lava Jato, o senador Sérgio Moro (União-PR). Nesta quarta-feira,31, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) tornou réus 13 integrantes da facção criminosa PCC que são suspeitos de articular o plano contra Moro e contra o promotor de justiça Lincoln Gakiya.

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage e do repórter e colunista de Política, Carlos Mazza.

