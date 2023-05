Nicolás Maduro: quem é o presidente da Venezuela e o que veio fazer no Brasil

Entre críticas à relação diplomática que mantém com Maduro, Lula recebe o venezuelano no Brasil; entenda as polêmicas envolvendo o presidente da Venezuela

Nicolás Maduro aterrissou em Brasília no domingo, 28, após oito anos e quatro meses de interações político-econômicas retraídas e relações diplomáticas deterioradas com o Brasil.

A visita, feita a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se deve a uma reunião com o líder brasileiro, realizada na segunda-feira, 29, e à participação da cúpula dos países sul-americanos, a Unasul, nesta terça-feira, 30, em Brasília.

Lula diz que retomada de relação com Venezuela é plena; CONFIRA

O venezuelano estava acompanhado da primeira-dama, Cilia Flores, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto para uma reunião bilateral com o presidente Lula.

A reunião tratou da normalização das relações entre o governo brasileiro e o regime de Caracas, tendo em vista os oito anos de tensão diplomática entre os dois países sul-americanos.

Desde o Governo Dilma Rousseff (2011-2016), as dinâmicas com o vizinho venezuelano passaram por pressão e rompimento devido à mudança do regime político que contornou o período de transição presidencial de Michel Temer (2016-2018) e o Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Além disso, o regime de Nicolás Maduro penetrou os discursos eleitorais e as disputas político-partidárias entre opositores brasileiros da direita. Em setembro de 2020, já sob Bolsonaro, o corpo diplomático venezuelano no Brasil deixou de ser reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Já para Lula, a visita do venezuelano em solo brasileiro é marcada como um momento histórico: “Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer política e relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil”, o presidente ressaltou no início da reunião de segunda.

Quem é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela?

Dono de um histórico político contraditório, Nicolás Maduro nasceu em Caracas, capital da Venezuela, no dia 23 de novembro de 1962. Antes de ingressar na política, Maduro foi motorista de ônibus.

Foi enquanto motorista que Maduro disparou em sua atuação na militância, uma vez que foi líder do sindicato defensor dos direitos trabalhistas dos motoristas de ônibus. Por meio do sindicato, Maduro iniciou seu envolvimento com a política venezuelana em 1990.

Em 1998, foi eleito para a Câmara dos Deputados da Venezuela e, no ano seguinte, ingressou na Assembleia Nacional Constituinte. Em 2000, concorreu e foi eleito para a Assembleia Nacional pelo, cargo no qual permaneceu até 2006, quando foi nomeado pelo próprio Hugo para ser o chefe do Ministério das Relações Exteriores.

Maduro pertence ao Partido Socialista Unido da Venezuela, e foi eleito o vice-presidente do país em 2012, também escolhido por Hugo Chávez.

Maduro como presidente e as polêmicas de seu regime político

Nicolás assumiu definitivamente a presidência venezuelana em 2013, quando Chávez faleceu em decorrência de um câncer na região pélvica e de uma infecção respiratória aguda.

Desde então, a Venezuela sofreu um declínio econômico histórico, além de uma onda de protestos violentos. A economia do vizinho latino-americano encolheu 75% durante a década que ele passou no poder, e cerca de 7 milhões de venezuelanos emigraram do território.

Entidades como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a Organização das Nações Unidas (ONU) acusam o governo comandado por Maduro de ser uma ditadura que usa da violência para manter o poder.

Lula recebe Maduro e critica sanções dos EUA à Venezuela; CONFIRA



Em 2020, porém, o então embaixador da Venezuela na ONU, Jorge Valero, classificou a acusação das Nações Unidas como "hostil" e disse que a motivação fazia parte de uma iniciativa dos Estados Unidos para atacar o governo de Caracas.

No fim de março deste ano, a Anistia Internacional estimou entre 240 e 310 o número de presos políticos na Venezuela, além de destacar as dificuldades econômicas enfrentadas pela população.

A maioria dos venezuelanos sofre com "severa insegurança alimentar e falta de acesso a cuidados médicos adequados", enquanto o Estado trata de forma repressiva "jornalistas, integrantes da mídia independente e defensores de direitos humanos", segundo a organização.

A vinda de Maduro ao Brasil



O presidente venezuelano é um dos 11 governantes latino-americanos que desembarcaram em Brasília para o encontro da Unasul (União das Nações Sul-americanas), nesta terça-feira, 30, no Palácio do Itamaraty, sede da diplomacia brasileira.

A proposta do encontro é fomentar a integração diplomática entre as nações, possibilitando o debate entre os vizinhos sobre medidas de infraestrutura e de cooperação em áreas como saúde, educação, proteção do meio ambiente, segurança alimentar e combate ao crime organizado nas fronteiras.