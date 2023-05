O POVO News: Visita de Maduro e a retomada de relações entre Brasil e Venezuela

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 29. Com apresentação do jornalista Fernando Graziani, a edição traz as últimas informações sobre o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que ocorreu no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira.

Para discutir sobre o assunto, o O POVO News conversa com Daniel Maia, professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A transmissão também trata do calote bilionário na Caixa Econômica Federal, que teria sido gerado pela busca de reeleição pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A defesa de Bolsonaro articula uma vaquinha online para pagar as condenações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa abordará ainda a indicação para cargo no gabinete do presidente de Margarida Cristina, ex-sócia da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Assista ao vivo:

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage e do repórter e colunista de Política, Carlos Mazza. Além destes, a edição conta com a participação da repórter e colunista de Esportes, Iara Costa.



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO