Deputados aprovam reajuste de 5,8% para servidores do MPCE, do TCE e da Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 23, reajuste salarial de 5,8% para servidores do Ministério Público do Ceará (MPCE), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da própria Alece.

O aumento será aplicado de forma escalonada, de 3% de janeiro a julho de 2023. Os 2,8% restantes serão aplicados a partir de agosto deste ano. O percentual é idêntico ao do reajustes dos servidores estaduais aprovado no início deste mês.

Os benefícios de pensão por morte e proventos dos servidores públicos civis aposentados do Poder Legislativo também serão revistos no mesmo índice aplicado aos servidores em atividade. A proposta começou a tramitar em regime de urgência ainda nesta terça-feira na Alece.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine