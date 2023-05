Jogo Político #236 entrevista Carlos Mesquita, líder do prefeito Sarto na Câmara

O prefeito José Sarto (PDT) e o governador Elmano de Freitas (PT) voltaram a participar de um evento em público na semana passada, após meses de desencontros. O momento não foi propriamente caloroso. Enquanto isso, seguem intensas as articulações para a sucessão de 2024 na Capital. Esse é o tema do Jogo Político #236, que recebe como convidado o vereador Carlos Mesquita (PDT), líder de Sarto na Câmara Municipal.

O vereador recebeu ao vivo a notícia, trazida pelo colunista do O POVO Carlos Mazza, da suspensão pela Justiça da cobrança. Ele comentou o impacto da medida. Falou também sobre a briga entre prefeito e governador. E projetou o cenário eleitoral para 2024 na Capital.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

