Janja discursa durante evento de Lula no Crato: "Só fala homem aqui"

A primeira dama reclamou que "só fala o homem aqui" durante o discurso de Lula no Crato e chamou as mulheres presentes para tirarem uma foto

A primeira dama da república, Janja Lula da Silva, foi chamada para discursar durante o evento de anúncio do Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica, nesta sexta-feira, 12, no Crato.

O convite partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, Janja reclamou que “só fala homem aqui” então chamou a esposa para falar no evento. A

primeira dama utilizou o momento para dar enfoque às mulheres presentes no palco. A secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), a Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, e a ex-primeira dama do Ceará, Onélia Santana, e a senadora suplente Augusta Brito (PT) estão presentes no palco do evento ao lado de Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Boa noite, na verdade eu falei, presidente Lula, que na hora de assinar o decreto os homens sempre se levantaram, e a gente tem a Fernanda, a Izolda, secretária de Educação do Estado, a Onélia.... E não foram chamadas para foto, então eu queria chamar essas mulheres para frente, para virem aqui, porque elas também fazem parte disso. Se hoje o Ministério da Educação está de volta com toda força é porque têm mulheres que fazem isso”, disse Janja.

Sobre o assunto Em Crato, apoiadores de Lula aplaudem Janja e vaiam Yury do Paredão

Lula: Camilo foi melhor governador do Ceará e vai ser o melhor ministro da Educação

Ao retomar seu discurso, Lula voltou a falar de Janja e afirmou que “não precisava ser candidato a presidente", mas não era correto "deixar seu país afundar”.

“Eu, na verdade, dia 18, completo um ano de casado com Janja. Eu não precisava ser candidato a presidente da república. Eu já tenho 77 anos, poderia fazer uma lua de mel prolongada com a Janja agora, mas não é correto eu, cidadão, deixar o país afundar, como esse país estava afundando", disse.

Lula continuou seu discurso criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Como um cidadão que não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de sindicato, não gostava de escola, não gostava de universidade, esse homem só sabia falar mal através da internet, esse homem só sabia contar mentiras pela internet”.

O atual presidente voltou a citar Janja ao contar sua decisão de se candidatar à presidência. “E eu tinha consciência, naquele instante, que só eu poderia derrotar ele. E eu pensei que não é correto e não é justo com o povo brasileiro o Lulinha ficar namorando com a Janja e o povo passando fome. Eu falei para Janja ‘se prepare’ porque nós vamos viajar esse país, nós vamos ganhar essas eleições e você vai me ajudar a governar esse país”, finalizou.