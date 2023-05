Lula visitará Crato ao lado de Camilo e Elmano, na 1ª viagem ao Ceará

O presidente já comentou a possibilidade de vir ao Ceará, mas deixou em aberto, por uma possível agenda do encontro do G7, no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem previsão de cumprir agenda no dia 12 de maio no município do Crato para anunciar investimentos de retomada das obras paradas do Ministério da Educação (MEC). Será a primeira visita do presidente ao Ceará neste terceiro mandato.

O evento deve contar com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

A informação foi anunciada pelo prefeito do município, Zé Ailton (PT), nesta sexta-feira, 5. A visita de Lula ao Ceará ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto, mas é esperada por aliados políticos do presidente no Estado.

O próprio gestor comentou a possibilidade, mas deixou em aberto, por uma possível agenda do encontro do G7, no Japão.

"O Crato será o primeiro Município do Ceará a ser visitado pelo presidente Lula e o Ministro Camilo Santana. A nossa cidade foi escolhida para o lançamento do pacote de investimentos de retomada das obras paradas do Ministério da Educação (MEC)", escreveu o prefeito pelas redes sociais.

Segundo o prefeito, o evento ocorrerá no próximo dia 12 e, em breve, mais informações serão divulgadas.

Lula deixou o Brasil nesta sexta e está em Londres para a coroação do Rei Charles III.