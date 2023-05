Lula diz ter planos de vir ao Ceará para inauguração de escolas

Aliados do presidente já tinham adiantado possível visita do petista ao Ceará em maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 2, ter planos de vir ao Ceará para cumprir agenda na área da educação. A visita ocorreria nos próximos dias para a entrega de escolas de tempo integral. Na rota, também estaria o estado da Bahia.

Perguntado por jornalistas sobre uma possível ida ao Japão para o encontro do G7, Lula mostrou indecisão e revelou que há expectativas para agenda nos estados nordestinos. "Não sei de vou, sinceramente não sei se vou. 'Tô' querendo ir ao Ceará e a Bahia entregar escolas de tempo integral", disse.

Neste ano, entre 19 e 20 de maio, o G7 deve discutir temas como guerra da Ucrânia, segurança alimentar e combate às mudanças climáticas.



A visita do presidente ao Ceará já era prevista, segundo informações repassadas pelo Ministério da Educação (MEC). O ministro Camilo Santana (PT) tinha previsão de acompanhar o presidente durante a viagem.

Em entrevista à Rádio O POVO/CBN, no início de abril, Camilo comentou sobre a visita que deve englobar também o lançamento do programa de finalização de creches e escolas, com obras inacabadas e paralisadas no Brasil. A perspectiva é de que Lula esteja no Ceará para assinar em solenidade uma Medida Provisória que autorize a política de retomada das obras.

A programação de Lula no estado, se confirmada, será a primeira do petista desde que foi eleito para um terceiro mandato. Entre regiões cotadas para compor o roteiro do presidente, está a do Cariri, berço político de Camilo.

A última vez em que Lula esteve no Ceará foi no final da campanha do 1º turno das eleições de 2022, quando fez ato com os então candidatos ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e ao Senado, Camilo Santana, hoje ministro.

