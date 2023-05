Lula diz que fará mais do que nos 2 primeiros mandatos por compromisso ao povo trabalhador

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a afirmar nesta segunda-feira que fará mais em seu terceiro mandato, até 2026, do que fez em seus dois primeiros mandatos. "Eu sou muito agradecido à confiança que vocês me deram a vida inteira. O sucesso do meu governo de 2003 a 2010 devo à solidariedade e ao apoio do povo trabalhador deste País. Estamos nos primeiros quatro meses de governo e eu quero provar que nesses próximos quatro anos, vamos fazer muito mais do que eu fiz", disse Lula, durante o ato de 1º de maio organizado pelas centrais sindicais em São Paulo.

E complementou: "Vamos mudar este País porque a economia vai voltar a crescer e gerar mais empregos. Vou fazer por compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro. Vou fazer mais que em meus primeiros mandatos por compromisso ao povo trabalhador."

Entre as medidas prometidas, além de destacar o aumento real do salário mínimo, anunciado no domingo, Lula voltou a citar o retorno da farmácia popular e o aumento de médicos especialistas na saúde básica.

"Nós vamos garantir que as pessoas pobres desse País tenham direito ao especialista para não morrer com uma receita na cabeceira da cama", disse o presidente da República.

Lula mencionou também a necessidade de seguridade social aos motoristas de aplicativos. "Se ele quiser continuar trabalhando no aplicativo, ele pode continuar mas queremos que a pessoa que trabalhe no aplicativo tenha cobertura de seguridade social", defendeu junto às lideranças sindicais presentes no ato.

Viagem à Inglaterra para apresentar projetos também a investidores estrangeiros

De olho na sua próxima agenda internacional, o presidente Lula disse que irá para a Inglaterra apresentar projetos a investidores estrangeiros. Conforme mostrou a reportagem, Lula decidiu comparecer à coroação do Rei Charles III, do Reino Unido, em 6 de maio.

Em discurso durante ato do Dia do Trabalhador no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, Lula relembrou suas viagens internacionais no terceiro mandato como forma de trazer mais investimento externo ao País.

"Estamos mostrando para eles (empresários estrangeiros) os grandes projetos que vamos apresentar no 3º PAC", declarou Lula.

Em sua avaliação, esse será o maior projeto de infraestrutura do País e, consequentemente, trará maior geração de emprego.

A organização do evento estima que 40 mil pessoas participam do ato no Vale do Anhangabaú. O evento unificado de 1º de maio é organizado pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública.

