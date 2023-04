MEC discute ações contra ataques nas escolas com estados e municípios

Diante da onda de violência nas escolas do País, o Ministério da Educação (MEC) convocou nesta última terça-feira, 13, uma reunião com secretários estaduais e municipais de educação com o objetivo de discutir ações para o enfrentamento da escalada de violência dentro do ambiente escolar. O encontro aconteceu de forma híbrida e contou com a participação de pelo menos 70 pessoas.

A pasta pretende anunciar na próxima semana um calendário de implementação das decisões tomadas na reunião. “A ideia é elaborar recomendações para todas as escolas brasileiras, promover uma formação virtual dos diretores escolares e professores, bem como dar suporte às redes de ensino para contratação de equipes”, anunciou o ministério em um comunicado para a imprensa.

À GloboNews, o ministro, Camilo Santana (PT), destacou que os estados e municípios têm autonomia para decidir se vão, ou não, contratar policiais ou seguranças armados para trabalhar nas escolas.

“Não podemos aceitar que os pais e as mães fiquem apavorados. A escola tem de ser um espaço de paz, de criatividade, de acolhimento, e é isso que nós queremos construir neste País. O momento é de comoção e pede ampla mobilização da sociedade. No MEC, seguimos empenhados para apoiar escolas, redes municipais e estaduais de Educação em suas ações para enfrentar a violência nas escolas”, afirmou Camilo no comunicado.

O encontro reuniu representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Uma das iniciativas, segundo o Correio Braziliense, seria a criação de comitês estaduais, com a participação de organizações sociais, públicas e privadas.



