Sarto chora durante discurso ao anunciar reforma em 17 escolas de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) se emocionou durante o evento para anunciar o novo pacote de requalificação de 17 escolas e creches em Fortaleza. Nesta segunda-feira, 24, Sarto chorou ao discursar sobre sua infância no bairro Floresta, local do evento.

Segundo uma publicação do prefeito nas redes sociais, o aluno da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, Gabriel Silva, “disse algumas palavras de agradecimento e me fez lembrar da minha infância ali na região, aluno de escola pública, repleto de sonhos”.

“Eu vou tentar repassar aqui o que passa no meu coração. Eu, menino como Gabriel, andando por aqui (...) Isso aqui é a melhor paga que existe na vida, com o Gabriel e com vocês”, disse Sarto emocionado durante discurso.

O pedetista anunciou, no evento desta segunda-feira, 24, que nove Escolas de Tempo Integral, quatro Escolas de Tempo Parcial e quatro Centros de Educação Infantil serão reformadas, com o investimento de R$ 55.500.214,74.

De acordo com os dados da Prefeitura, 12 unidades das 17 que estão no projeto já estão com obras em execução. As cinco escolas restantes devem iniciar reforma ainda no primeiro semestre de 2023. As entregas ocorrerão até o fim do ano de 2024.

O evento contou com a presença dos vereadores Emanuel Acrízio, Kátia Rodrigues, Nega do Henrique Jorge, Iraguassu Filho, Danilo Ribeiro, Júnior Aquino, Raimundo Filho, Carlos Mesquita, Wander Alencar e Pedro Matos.



