Lira promete instalar CPIs do MST, das Americanas e do Futebol nesta semana

A eventual instalação das CPIs na Câmara coincide com a possibilidade de criação de uma comissão mista, com deputados e senadores (CPMI), para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que vai ler três requerimentos para instalação de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) com diferentes temáticas de atuação. Os colegiados querem investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (CPI do MST); a manipulação de partidas de futebol no Brasil; e inconsistências contábeis relacionadas ao rombo nas Lojas Americanas (CPI das Americanas).

"Devo ler nesta semana (os requerimentos para instalar as CPIs) MST, Americanas e manipulação de jogos", disse o parlamentar. A eventual instalação das CPIs coincide com a possibilidade de criação de uma comissão mista, com deputados e senadores (CPMI), para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve ler o requerimento da CPMI nesta quarta-feira, 26.

Apesar da possibilidade de instalação das CPIs e da CPMI, Lira disse que pretende atuar para garantir o andamento de pautas na Câmara. “O plenário tem que voltar a funcionar e vai funcionar com tranquilidade a partir desta semana", projetou o presidente da Casa.

A CPI do MST é articulada pela bancada ruralista, que pressiona pela instalação diante de ações recentes do grupo, que invadiu e ocupou área da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), sedes do Incra e fazendas em diversos estados.

Para instalar uma CPI na Câmara é necessário um mínimo de 171 assinaturas de deputados. Após a leitura que será feita por Lira, começam as indicações dos membros das comissões. Posteriormente, a CPI é oficializada durante uma sessão na qual ocorre a escolha do presidente e do relator da comissão.



