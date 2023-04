MBL assessora comediante denunciado por Tabata por piada capacitista

O humorista Bruno Lambert, alvo de inquérito policial que investigava uma piada feita pelo comediante considerada ofensiva a pessoas com deficiência, está recebendo apoio jurídico do Movimento Brasil Livre (MBL). O grupo tomou a decisão após a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) acionar o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o comediante.

Segundo os autos, durante uma apresentação em um clube de comédia, o humorista Bruno Lambert fez a seguinte piada: "Você já comeu uma cadeirante? Eu também não. Sabe por quê? Porque não dá. Coloquei ela de quatro, ela murchava. Aí, você tinha de pegar ela aqui, abaixar, parece CrossFit, entendeu?"

O comentário repercutiu nas redes sociais e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) apontou "capacitismo e machismo" na fala de Lambert. A parlamentar apresentou uma representação junto ao Ministério Público, que determinou a instauração do inquérito.

O desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu liminar para suspender o andamento do inquérito policial. A decisão aconteceu após a defesa do comediante impetrar habeas corpus junto ao TJ-SP em que pedia o trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta.

