Ministro do GSI do governo Lula pede demissão após vídeo com golpistas

Na tarde desta quarta-feira, 19, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula (PT), general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo. A solicitação se deu após a divulgação de um vídeo do ministro no Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Mais informações ao vivo:

No início da tarde, Gonçalves informou que não iria comparecer a uma audiência na Câmara dos Deputados devido a problemas de saúde. O então ministro apresentou um atestado médico alegando que apresenta um quadro clínico agudo e que necessita de medicação e observação.

Contudo, durante uma reunião com o presidente Lula (PT) e chefes de outras pastas, no Palácio do Planalto, o general solicitou a renúncia do cargo.

