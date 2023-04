'Há exageros na maneira de interpretar', diz Amorim sobre critica da Casa Branca a fala de Lula

O assessor internacional da Presidência, Celso Amorim, afirmou que o porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, exagerou ao falar da posição de Lula sobre a guerra na Ucrânia.

"Há exageros na maneira de interpretar. A gente tem vários pontos de convergência, mas em vários momentos o Brasil, no atual governo, condenou a invasão na Ucrânia", disse Amorim em entrevista para a GloboNews.

Após o presidente Lula voltar a dizer que tanto Kiev quanto Moscou são responsáveis pelo conflito e culpar potências do Ocidente de colaborarem com a guerra, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que "o Brasil está repetindo a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não podemos fazer um drama em torno disso", disse Amorim. Para ele, os EUA precisam passar a olhar para o futuro. "Se você quer mesmo contribuir para a paz, você tem que entender o problema no seu contexto. E acho que é o que o presidente Lula busca fazer."

Tags