Fortaleza vai sediar III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas do Brasil

O III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (III CITC) ocorrerá em Fortaleza este ano, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. Um dos principais eventos no âmbito do Sistema Tribunais de Contas do país, o congresso tem como objetivo debater temas vinculados à administração pública e será promovido pela Atricon em conjunto com o Tribunal de Contas do Ceará, Instituto Rui Barbosa (IRB), Abracom, Audicon e CNPTC, além do apoio de outras entidades.

O III CITC faz parte das comemorações dos 50 anos do IRB e a expectativa é de que mais de mil participantes, tanto do Brasil como do exterior, acompanhem a programação.

“A comemoração das cinco décadas do Instituto Rui Barbosa será um momento de grande alegria, com a realização de debates e promoção do conhecimento”, avaliou o conselheiro Edilberto Pontes, presidente do IRB.

Além das atividades do III CITC, será realizado o Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas (Educontas), o Encontro de Jurisprudência nos Tribunais de Contas (Juristcs) e o Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos TCs. A primeira infância também deve ser tema de seminário dentro do cronograma do evento.



