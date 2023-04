Moro aparece em vídeo falando sobre "comprar habeas corpus de Gilmar Mendes"

Em nota, a assessoria do senador defende que as declarações foram "retiradas de contexto"

Em vídeo que circula nas redes sociais, o senador e ex-ministro Sérgio Moro (União PR) comenta sobre “comprar um habeas corpus” do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a repercussão da postagem, o senador alegou que a fala foi “retirada de contexto”.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o senador Sérgio Moro (União PR) fala sobre “comprar um habeas corpus” do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a repercussão da postagem, a assessoria do senador alegou que a fala foi “retirada de contexto”. pic.twitter.com/N5QLKwaZfr — Jogo Político (@jogopolitico) April 14, 2023

A gravação mostra Moro conversando com algumas pessoas durante uma festa junina, e então uma delas diz: “Está subornando o velho”. O parlamentar responde: “Não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

Em defesa do marido, a deputada federal Rosângela Moro (União-SP) aparece em um segundo vídeo explicando a brincadeira junina. “Aqui nunca mais”, afirma a deputada em tom de brincadeira. Moro responde em seguida: “Vamos dar uma olhada lá, o que que é”. Rosângela acrescenta que se o senador continuar com as brincadeiras, ele “vai parar na prisão” pois “se alguém vai lá e dá cincão [R$ 5]” ele fica mais dez minutos preso.

Em nota, a assessoria de Sérgio Moro defende que as declarações do senador foram “retiradas de contexto tanto que divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém”.

