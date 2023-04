O ex-ministro e presidenciável nas eleições de 2022, Ciro Gomes (PDT), retornou ao Brasil na quarta-feira, 5, após meses no exterior. O pedetista estava nos Estados Unidos, na cidade Boston, nas proximidades da Universidade de Harvard.

A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo. O retorno coincide com os 100 dias de Governo Lula,, quando é previsto que Ciro faça um pronunciamento sobre a gestão petista. A estadia de Ciro nos Estados Unidos focada em estudos foi confirmada pelo irmão dele, o senador Cid Gomes (PDT), na quarta-feira, 29.

Ciro fez forte oposição à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se apresentava como uma terceira via, fazendo também oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava reeleição. No segundo turno, o pedetista seguiu a decisão do partido e apoiou Lula, mesmo sem citar o nome do petista em discurso divulgado nas redes sociais.

O ex-ministro parabenizou Lula pela vitória "cumprindo o saudável dever democrático". "Desejo ao presidente eleito toda felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro", escreveu. Desde então, ele tem se mantido ausente do debate político e não fez declarações nesse sentido.

Em novembro, Ciro chegou a ser hostilizado por uma mulher enquanto estava na fila de um aeroporto em Miami. "Olha aqui, gente, quem está em Miami, que se aliou ao bandido do PT, Ciro Gomes aqui na fila de Miami", diz a mulher no vídeo.

O POVO tentou contato com a assessoria do ex-ministro para saber a agenda do pedestista, mas não houve retorno.

