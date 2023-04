O POVO News: Governo estuda criar disque denúncia para combater violência nas escolas

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 6, sua 66ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta as ações anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para o combate a violência nas escolas. Dentre as estratégias está a criações de disque-denúncia específico para receber queixas de violência em instituições de ensino.

Veja mais informações ao vivo:

O programa também traz detalhes do pedido que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez ao Congresso Nacional para a retirada de tramitação de quatro propostas enviadas aos parlamentares pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação está formalizada em mensagens no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.



O POVO News traz mais informações sobre o risco de colapso de uma barragem em Pedra Branca, no interior do Ceará. Moradores da cidade foram orientados a deixar suas casas e se abrigarem em locais seguros por conta do risco do arrombamento.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

