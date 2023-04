Sindsaúde realiza manifestação contra as propostas de reajuste salarial da rede privada

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) realizará nesta quinta-feira, 6, um ato em defesa dos trabalhadores do setor. A movimentação ocorrerá na Praça do Ferreira, às 9 horas da manhã, e tem por objetivo combater "as condições precárias de trabalho" nas redes particulares de saúde.

O ato convoca funcionários, entidades sindicais e a população em geral para atear fogo no Judas, fazendo alusão aos dirigentes das redes privadas de saúde que não estariam disponibilizando condições de trabalho para funcionários do setor. Dentre as empresas que serão alvos da manifestação, estão os hospitais particulares Monte Klinikum e Hapvida.

O Sindsaúde encaminhou aos dirigentes das entidades uma proposta para modificar o salário dos funcionários, contudo, as redes insistem em um acordo inferior. A proposta é de 3% para a rede particular, 5,93% para a filantropia e 5,93% para o Monte Klinikum. O Hapvida, por sua vez, apresentou 0% na sua proposta de reajuste salarial.

As propostas oferecidas pelas entidades são inferiores aos 8,91% estabelecidos no reajuste de salário mínimo para os agentes comunitários de saúde, aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano. O acordo prevê um piso salarial de dois salários mínimos para os funcionários do setor, bem como o direito à aposentadoria especial, em decorrência dos riscos inerentes às atividades desempenhadas.

O POVO procurou os hospitais privados citados e aguarda retorno. A matéria será atualizada após o envio dos posicionamentos.

