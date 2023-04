O POVO News: governo Lula anuncia ações após ataque em creche de Blumenau

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 5, sua 65ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre a decisão do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, de criar um grupo de trabalho para discutir ações contra a violência. A medida será adotada em razão do ataque a uma creche no interior de Santa Catarina, que resultou na morte de quarto crianças.

Para debater sobre esse assunto, O POVO News recebe o professor Fabio Gentile, membro do Observatório sobre a Extrema Direita, e a professora de psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), Marília Barreira.

Veja mais informações ao vivo:

O programa também traz detalhes do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, no caso que investiga a entrada ilegal no país de joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.



Para falar sobre o tema a edição recebe ainda o advogado criminalista e professor da Unifor e Universidade Federal do Ceará (UFC), Nestor Santiago.

Ainda de Brasília, O POVO News traz mais informações sobre a decisão do governo federal de mudar o marco regulatório do saneamento e nova Lista Suja do Trabalho Escravo, atualizada nesta quarta-feira, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à de escravidão.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

