Após suposto sumiço, prefeito de Tianguá doará salário para comprar cestas básicas

O prefeito de Tianguá, Luiz Menezes (PSD), anunciou nesta quarta-feira, 5, que irá doar seu salário para comprar cestas básicas em homenagem à Páscoa. Segundo ele, a doação das cestas já está em tratativas com a Secretaria da Assistência Social.

O nome do prefeito esteve envolvido, nas últimas semanas, em uma polêmica por um suposto "sumiço", investigado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

"Nesse tempo de paz e amor ao próximo, com grande alegria resolvi doar meu salário para compra de cestas básicas que serão doadas as famílias com vulnerabilidades social de nosso Município. Estive com a Secretaria da Assistência Social de Tianguá, para combinar como será a entrega das referidas cestas", disse o gestor pelas redes sociais.

Ao lado do anúncio, o prefeito compartilhou uma foto ao lado da secretária de Trabalho e Assistência Social, Emanuela Aguiar. Ele disse esperar que o "pequeno gesto traga uma semana Santa abençoada e mais feliz a todas essas famílias".

"Que nunca lhes falte comida na mesa e que suas vidas sejam repletas de felicidades. Uma feliz Páscoa a todos os tianguaenses, que esse tempo seja de renovação em nossas vidas. Viva Jesus e viva o povo de Tianguá", ressaltou no texto.



Prefeito era tido como "sumido"

Semelhante ao que ocorre em Limoeiro do Norte, onde o prefeito José Maria Lucena (PSB) teria supostamente se ausentado do município por período superior a 15 dias sem comunicação ao Legislativo, Luiz Menezes virou alvo do MPCE. O órgão apura denúncias sobre possíveis afastamentos irregulares dos gestores.



Parlamentares de Tianguá acusam o prefeito de estar afastado das funções desde agosto de 2022, em decorrência de tratamentos de saúde. No início de março, a vereadora Nadir Nunes (PL) afirmou que, sem o gestor, a Prefeitura estaria sendo gerida até pela primeira-dama.



