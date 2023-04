Vereador de Santa Quitéria ofende opositora: "Chupando um pirulito estava sendo mais útil"

O parlamentar afirma que seria mais útil que a ex-vereadora "continuasse com o pirulito do prefeito Braga na boca pra não falar besteira"

O vereador Eliandro Mesquita (PSB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Santa Quitéria, a 282,4 km de Fortaleza, para fazer discurso considerado machista contra a oponente política, Sônia Paiva. As falas foram criticadas por internautas na última semana. Na ocasião, o parlamentar ofendeu a ex-vereadora declarando que seria bom que ela “estivesse com o pirulito do prefeito na boca”, pois, dessa forma “não falaria besteira”.

“Vem trazendo para as redes sociais uma mentira que só é maior do que ela. E aí se fala muito em pirulito, pois era muito bom e importante que nesse momento essa pessoa tivesse com o pirulito do prefeito Braga na boca pra não falar besteira, nem escrever besteira”, continuou. “Chupando um pirulito tava sendo mais útil, essa é a grande realidade”, finalizou.

O vereador de Santa Quitéria, Eliandro Mesquita (PSB), utilizou a tribuna da Câmara Municipal para ofender a oponente política, Sônia Paiva. O parlamentar afirmou ser mais útil que a ex-vereadora continuasse "com o pirulito do prefeito Braga na boca para não falar besteira”. pic.twitter.com/6yBP9ol4VG — Jogo Político (@jogopolitico) April 3, 2023

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, Sônia lamentou o ocorrido e condenou as falas do vereador. “É triste ver um parlamentar usar um tempo que deveria ser rico de projetos e ideias, e apenas falar da vida alheia, realmente mostra que entende de “Maria do Bairro”. Quem fala muito mal da vida alheia, possui pouco tempo para avaliar a própria vida. E talvez seja esse o seu objetivo”, escreveu.

No documento, a ex-vereadora pontua que o vereador “fala tanto do que não sabe, que errou até no socorro que pediu”, e mencionou que os hospitais da cidade não dispõem de recursos para atender às demandas dos pacientes.

“Esqueceu que tem gente que tá internado e tendo que comprar o remédio, não pra tomar em casa, mas no próprio hospital. E ainda querer que atendam com remédios a quem faz postagem nas redes sociais que ele não gosta. Isso é realmente coisa de louco. Grande sinal de loucura, se preocupar com as redes sociais das pessoas, é lamentável o despreparo, e lamentável ver a pequinês em todos os sentidos da palavra. PROJETOS??? Até agora desconheço. Só lamento, por ele, e pelos que são obrigados a lhe ouvir todas as sextas-feiras. Fique com Deus, e procure o CAPS, lá vai ser atendido, tá precisando, mas não procure a CAF, pois, NÃO TEM MEDICAMENTOS”, acrescentou.





