Sob aval de Tasso, vice-prefeito Élcio Batista se filia ao PSDB de olho em 2024

A formalização de ingresso de Élcio no PSDB se deu com as bênçãos do ex-senador Tasso Jereissati

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, assinou nesta segunda-feira (27) a ficha de filiação ao PSDB de olho nas eleições de 2024.



A formalização de ingresso do gestor no partido se deu com as bênçãos do ex-senador Tasso Jereissati, presidente da legenda no estado.



Mais cedo, como O POVO havia antecipado, interlocutores de Élcio já tinham assegurado que o destino do vice de José Sarto (PDT) seria a legenda social-democrata.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até então integrante do PSB, Élcio anunciou no fim de semana que deixaria a sigla, mas evitou dizer a que agremiação se encaminharia.



Em contato com a reportagem, limitou-se a falar que seu endereço partidário logo seria conhecido.



Menos de 24 horas depois, fontes tucanas declararam, em reserva, que a adesão do vice às fileiras do PSDB estaria selada.



No partido, Élcio deve colaborar com a missão, postulada por Tasso, de reconstrução da legenda no Ceará.



Com bom trânsito político, o vice-prefeito é nome próximo tanto do ex-presidente do PSDB e ex-senador Luiz Pontes quanto do seu filho, Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza.



Élcio entrou no PSB ainda em 2020, sob estímulo do então governador Camilo Santana (PT), de quem era titular da Casa Civil. A ideia era que se apresentasse como opção à disputa eleitoral daquele ano, que acabaria vencida por Sarto.



Tags