Entenda o que é o Banco do Brics, que será comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff

Criado em 2014, Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) mobiliza recursos para "projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e em outros países em desenvolvimento"

Sete anos depois de ter sido afastada da Presidência do Brasil, Dilma Rousseff (PT) voltará a ocupar um cargo público. Dilma foi eleita nesta sexta-feira, 24, para comandar o Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira lançada em Fortaleza em 2014 pelos Brics — bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ela tomará posse no dia 29, durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, e terá salário mensal médio de cerca de R$ 220 mil.

Veja mais informações ao vivo:

O que é o Banco do Brics

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), comumente chamado de Banco do Brics, foi criado em 2014, após os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participarem da cúpula do Brics, que aconteceu nos dias 15 e 16 de julho em Fortaleza, no Ceará. O banco entrou em vigor durante VII Cúpula dos Brics, um ano após a cúpula, em julho de 2015, na Rússia.

Conseguir recursos para criação de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos países-membros, são algumas das atribuições do órgão, assim como dar amparo a outras economias emergentes e países em desenvolvimento.

Com sede em Xangai, na China, o NBD é composto por um conselho de governadores, de diretores, um presidente e quatro vice-presidentes, e começou com capital inicial de US$ 100 bilhões, com contribuições distribuídas igualmente entre os cinco membros fundadores.

A presidência do NBD é rotativa, com um representante de cada país exercendo o cargo, enquanto os membros dos outros países escolhem os quatro vice-presidentes.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), "para o Brasil, os ganhos econômicos de sua participação no NDB advêm do financiamento de obras de infraestrutura no país e da participação de empresas brasileiras em processos de licitação de obras nos países membros financiadas com recursos do Banco".

Os Brics

Há cerca de 3 bilhões de habitantes no assim chamado Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), o que faz do grupo das economias emergentes tanto um gigantesco espaço econômico quanto uma grande potência política.

A organização foi fundada em 2006 como Bric, sendo constituída apenas por: Brasil, Rússia, Índia e China. Por ocasião da III Cúpula, sediada no local, a África do Sul foi incluída em 2011, com o acréscimo do "S", inicial do nome do país em inglês (South Africa), e passou a se chamar Brics.

A partir de sua criação, os países decidiram dar um caráter diplomático ao grupo e este passou a ser um mecanismo internacional, na 61º Assembleia Geral das Nações Unidas.



