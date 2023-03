MP para viabilizar do piso da Enfermagem deve ficar pronta até 11 de abril, diz deputado

Mauro Filho garante que a proposta já está com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e deve ser assinada em breve pelo presidente Lula (PT)

O deputado federal Mauro Filho (PDT), autor da Medida Provisória que visa garantir o pagamento do Piso da Enfermagem, afirmou que o texto deve ser editado e entregue para revisão orçamentária até o dia 11 de abril. O texto define o rateio de recursos para pagamento dos valores aos profissionais em todo o Brasil.

Na última terça-feira, 28, o parlamentar afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa já está em processo de conclusão da MP. Ele garantiu que o governo federal já está em processo de negociação para revogação da suspensão de Barroso.

Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Marcio Macedo, está avançando nos diálogos.

ENFERMAGEM: o ministro da Secretaria Geral da Presidência, @MarcioMacedoPT nos informou nesta terça que o Governo já entrou em contato com o ministro Barroso, do STF. Já há um entendimento de que uma MP com abertura de crédito adicional resolve a liberação do Piso pela Corte. + — Mauro Benevides Filho (@mauro_bfilho) March 28, 2023

A criação de um valor mínimo a ser pago à Enfermagem foi aprovada pelo Congresso no ano passado. Porém, o pagamento está suspenso por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi feito por hospitais, por falta de indicação de como o piso será custeado.

Em janeiro, o ministro manteve a suspensão alegando "falta de regulamentação". No entendimento do juiz, a emenda constitucional que indicava a fonte de recursos para o pagamento do piso precisaria de regulamentação por meio de outra lei.



O projeto do piso salarial da categoria foi aprovado no Congresso em R$ 4.750 para enfermeiros. O piso de técnicos de enfermagem é de 70% desse valor, equivalente a R$ 3.325. Para auxiliares de enfermagem e parteiras, a previsão é de 50% do valor: R$ 2.375.

