Piso da Enfermagem: manifestação para pressionar Governo ocorre nesta quarta, 29, em Brasília

Ato em defesa do Piso da Enfermagem deve cobrar a finalização da Medida Provisória pela Casa Civil e o fim da liminar que suspende Lei do Piso Salarial da Enfermagem

Nesta quarta-feira, 29, o Ato Nacional a favor do Piso da Enfermagem ocorrerá em Brasília. O Fórum Nacional da Enfermagem divulgou a data nesta terça-feira, 28, cobrando a finalização da Medida Provisória pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Mais informações ao vivo:

Segundo as informações, a manifestação acontecerá na Praça das Bandeiras, às 10 horas da manhã. O Fórum engloba as associações Abem, Anatem, Cofen, CNTS, CNTSS, FNE, Confetam e ENEEnf.

"A Enfermagem brasileira clama por piso salarial digno, o ministro da Casa Civil Rui Costa precisa finalizar a medida provisória para o presidente Lula editar e o STF derrubar a liminar que suspendeu a lei do piso salarial da Enfermagem 14.434/22. A Enfermagem tem pressa!!!", escreveu o Fórum em publicação.

No Ceará, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) enviou parte da comitiva para o Distrito Federal (DF), a fim de participar do evento.

A Fetamce chegou a compartilhar um vídeo do deputado Chico Alencar (Psol-RJ) falando sobre o assunto. “O Piso da Enfermagem é a sustentação para o atendimento decente à população. Esse piso é uma luta, uma reivindicação muito antiga”, disse o deputado.

Segundo ele, o Governo Federal “é mais sensível” às questões sociais, “que se elege inclusive com esse compromisso de ouvir o povo”. Chico Alencar acrescentou: "Tem que estabelecer um cronograma efetivo para o pagamento desse piso".

Na última quarta-feira, 22, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo “vai resolver” o imbróglio envolvendo o piso salarial da enfermagem, suspenso pelo STF ainda no ano passado. O petista projetou ainda que o governo deve subsidiar parte dos custos das Santas Casas, para garantir o pagamento nesses locais.

“Lei que fica só no papel não tem valor, a gente quer que o piso desça das boas intenções da lei para a vida real dessas trabalhadoras indispensáveis. Sem a enfermagem não há saúde pública”, finalizou o deputado em vídeo publicado no Instagram da Fetamce, nesta terça-feira, 28.





Após a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmar, no início de março, que as medidas provisórias devem sair “em breve”,o deputado federal Mauro Filho (PDT-CE) projetou que até março a Medida Provisória que regulamentará a fonte de pagamento do piso nacional da enfermagem deverá ser aprovada, em entrevista ao programa O POVO News.

O Piso Nacional da Enfermagem

Em setembro de 2022, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia suspendido o piso sob a alegação de que é preciso uma fonte de recursos para viabilizar o pagamento do piso.

Porém, em dezembro do ano passado, o Senado Federal aprovou a proposta que estabelece as fontes de custeio para o piso da categoria. Com isso, senadores e deputados pediram a anulação da suspensão do piso, com a justificativa de que a PEC que direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso foi aprovada.

O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), autor da PEC do piso salarial da Enfermagem, chegou a pedir uma audiência com Barroso, para solicitar a retirada da liminar que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem, mas o ministro manteve a suspensão.

Um Grupo de Trabalho foi criado pelo Ministério da Saúde, no dia 17 de janeiro, para "avaliar impactos e propor critérios para a implementação do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira", segundo documento assinado pela ministra Nísia Trindade.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a ministra citou o Grupo de Trabalho, afirmando que o grupo já esboçou propostas de medida provisória. “Nós trabalhamos nesse Grupo de Trabalho com essa visão de impacto e já esboçamos uma proposta de medida provisória que tem que ser discutida nos vários níveis de governo, Casa Civil, Secretarias, até chegarmos a posição final sobre essa medida provisória e ela ser encaminhada ao congresso”, esclareceu.

Segundo o o deputado Mauro Filho, a minuta do documento estava em análise pelo Ministério da Saúde e deve passar pelo crivo da Casa Civil. “Vamos dizer que a Casa Civil demore uma semana para analisar e conseguir a sanção presidencial. Mesmo que demore, temos as condições para que, até o dia 10 de março, tenhamos esse périplo que foi feito (concluído)", comentou.



