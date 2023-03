Flávio Dino participa de audiência na CCJ da Câmara; acompanhe ao vivo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participa nesta terça-feira, 28, de audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Acompanhe ao vivo:

Os parlamentares querem que Dino esclareça, por exemplo, mudanças na política de controle de armas do governo federal, além das ações adotadas pelo Ministério nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flávio Dino deve falar também sobre a visita que fez recentemente à Favela da Maré, no Rio de Janeiro, onde se reuniu com líderes comunitários.

Essa ida à Maré, inclusive, foi bastante criticada pela oposição, que acusou o ministro de ter se reunido com o Comando Vermelho e de que estaria sem escolta policial no local.

Por causa disso, Dino entrou no Supremo Tribunal Federal com notícia crime contra seis parlamentares por fake news no âmbito do Inquérito das notícias falsas, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A audiência na Comissão de Constituição e Justiça começou às 14 horas.

Tags