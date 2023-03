"As relações estão se iniciando", diz vereador do PL com aproximação com Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reuniu na última segunda-feira, 27, um grupo de vereadores considerados como da base do gestão. Entre as legendas presentes estavam parlamentares do PL, recém incluído como parte do gestão, com a ida de Raimundo Gomes Matos para a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Filho do ex-deputado, o vereador Pedro Matos (PL), que esteve no encontro, confirmou a aproximação da legenda e demonstrou otimismo com o comando de uma pasta no Executivo.

O parlamentar deixou aberta a possibilidade de apoio a Sarto na corrida pelo Paço Municipal em 2024, destacando que a questão só será pautada ano que vem. No entanto, disse que as "relações estão se iniciando".

“Quanto à questão do partido, só o futuro é que vai dizer. As relações estão se iniciando, mas a gente fica na expectativa de fazer um bom trabalho com o PL à frente desta pasta. E ano que vem, ano eleitoral, é que se discutirá essas composições de alianças”, ressaltou.



O vereador detalhou que a indicação do pai passou também pelo deputado federal Júnior Mano (PL), ex-coordenador da bancada cearense na Câmara dos Deputados, com quem Sarto teve agenda em fevereiro.

“O deputado vinha comentado dessa possibilidade falou com o doutor Acilon (Gonçalves, líder estadual do PL) e lembraram do nome do doutor Raimundo por essa vivência e era um nome a se compor”, ressaltou.

Líder estadual do partido, Acilon Gonçalves, confirmou o convite, mas destacou, na semana passada, que o cargo não gera "compromisso" e que a legenda vai tentar uma candidatura própria. O dirigente partidário aponta que a legenda vai seguir defendendo suas bandeiras e tecendo críticas até que possam "através das vitórias nas urnas, implantá-las diretamente".

Sarto também deixa aberta a porta para o PL compor sua base. No sábado, 25, o prefeito respondeu que "quem pensar em Fortaleza, e advogar esse projeto que hoje estou tendo a honrosa missão de liderar, será bem-vindo, porque meu partido é Fortaleza".

Na reunião de segunda-feira, apenas dois membros do PL não estiveram presentes: Priscila Costa e Inspetor Alberto. Os demais aparecem em vídeos e imagens do encontro.

Há poucos meses o partido figurava como oposição ao prefeito, com apenas dois na base. No entanto, o partido passa por um realinhamento e apenas Priscila e Alberto atuam, atualmente, na oposição.

Bruno Mesquita, recém filiado à legenda, após diluição do Pros, segue com sua oposição de alinhamento com o Governo Municipal. Pedro Matos também veio do Pros e confirmou a aproximação com Sarto.

Ana Aracapé e Tia Francisca já estavam alinhadas com a gestão e compartilham fotos com elogios ao prefeito. A vaga ocupada por Carmelo Neto foi assumida por Verrísimo Freitas (Republicanos), já que Carmelo, quando eleito, não era filiado ao PL. Verrísimo também é alinhado a Sarto e esteve na reunião.

Presidente da Câmara, e ex-líder do governo de Sarto, Gardel Rolim (PDT) definiu que o momento funcionou como uma “reunião da base aliada para alinhar estrategicamente os projetos". O parlamentar projetou que o grupo de vereadores deve se manter unido até o fim do mandato de seu correligionário.

“Foi um diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de alinhamento, de afinamento, para o prefeito Sarto mostrar os principais projetos e fortalecer essa base que deverá estar junto até o final do primeiro mandato do prefeito Sarto”, ressaltou.

