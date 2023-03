O POVO News: Jovem invade escola em SP, mata professora e deixa outros 5 feridos

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 24, sua 58ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre um ataque a faca contra alunos e professores, na manhã desta segunda-feira, 27, que deixou pelo menos uma pessoa morta e outras quatro feridas em uma escola da rede estadual de São Paulo.

O caso aconteceu dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. A edição fala sobre a morte a morte de professora da unidade, a fala de autoridades sobre o assunto e os desdobramentos do ocorrido.

Veja mais informações ao vivo:

Tem também a declaração de Paulo Coelho sobre o governo Lula e as testemunhas pró-Bolsonaro depondo em ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os depoimentos foram feitos por videoconferência e de forma presencial, a partir das 14h. O pedido para as oitivas foi feito pela defesa do ex-presidente.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, para comentar a melhora de saúde do presidente Lula, que deve voltar ao Planalto quarta-feira, 29, e a reunião de Líderes da Câmara dos deputados nesta segunda-feira.



O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO