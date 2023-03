Defesa de Bolsonaro entrega à PF armas dadas de presente pelos Emirados Árabes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou à Polícia Federal as armas dadas por autoridades dos Emirados Árabes ao ex-chefe do Executivo. A entrega foi realizada no fim da manhã desta sexta-feira, 14, em Brasília. A ação cumpre determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).



Mais cedo, advogado Paulo Amador da Cunha Bueno entregou também o segundo conjunto de joias que foi recebido ilegalmente pelo ex-presidente. O estojo é composto por relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um masbaha rose gold, todos da marca suíça Chopard.

O site da loja vende peças similares que juntas somam, no mínimo, R$ 400 mil. Bueno levou o conjunto para uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na Asa Sul, região central de Brasília. A caixa de joias entrou no País com a comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021, sem ser declarada à Receita Federal.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou à Polícia Federal as armas dadas por autoridades dos Emirados Árabes ao ex-chefe do Executivo. A entrega foi realizada no fim da manhã desta sexta-feira, 14, em Brasília. pic.twitter.com/OvSCiBfaH7 — Jogo Político (@jogopolitico) March 24, 2023

