André Fernandes se descontrola, quebra microfone da Câmara e leva "carão"

Uma polêmica envolvendo o deputado federal André Fernandes (PL) foi destaque na sessão desta quarta-feira, 22, da Câmara dos Deputados. Durante pronunciamento em que faz críticas ao governo Lula (PT), o bolsonarista cearense se descontrola e danifica com um tapa o microfone da tribuna, quebrando o equipamento.

Aos gritos, Fernandes lançava críticas contra os opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e questionava ações do ministro da Justiça, Flávio Dino, que para coibir a propagação, segundo o integrante do governo Lula, de notícias falsas das quais tem sido alvo, apresentou notícia-crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contra cinco deputados e dois senadores bolsonaristas. Fernandes não está entre os alvos.

“Pra quê serve essa tribuna?”, pergunta André ao encerrar a fala com o golpe. O vídeo do pronunciamento chegou a ser publicado nas redes sociais do deputado. A deputada Maria do Rosário (PT), que presidia a sessão, repreendeu o ato e disse pedirá responsabilização pelo ocorrido.

“Deputado, vossa excelência não tem o direito de estapear ou atuar de forma a prejudicar próprio da Casa. Estou aqui na presidência dessa Mesa e deixarei registrado. E peço que registre o meu pronunciamento aqui contra o gesto do deputado que acabou empurrando violentamente o microfone na tribuna, não será tolerado”, disse.

Nas redes sociais, Maria do Rosário falou sobre o caso. “Inadmissível que qualquer parlamentar utilize a tribuna e exerça violência contra o patrimônio da Câmara ao fazer uso da palavra. Presido os trabalhos e represento a Casa na condição de 2ª Secretaria. Repreendi o deputado e pedirei responsabilização e restauro do bem danificado”, disse a parlamentar.