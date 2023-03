Conheça os negócios da família Bolsonaro fora da política brasileira

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acumula polêmicas e protagonismos na política brasileira, antes, durante e após o político assumir a Presidência da República. Porém, a família Bolsonaro ainda vem usando outras ferramentas, e outras plataformas, para manter a popularidade e, além disso, ganhar dinheiro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai lançar nesta quarta-feira, 22, uma linha de cosméticos. O lançamento ocorrerá no mesmo dia do aniversário de Michelle, que completará 41 anos, e em meio a um projeto que visa a ascensão da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro na política.

O lançamento da marca de cosméticos nesta quarta-feira será em parceria com Agustin Fernandez, maquiador, influencer e amigo da ex-primeira-dama. Coube a ele, inclusive, fazer o anúncio do lançamento em sua conta no Instagram, na qual possui mais de 4,7 milhões de seguidores.



A própria Michelle costuma divulgar os produtos de seu maquiador em vídeos e fotos publicados nas suas redes sociais. No início de março, ela gravou dois vídeos divulgando produtos e a própria loja de Fernandez.

Ela já vinha criando protagonismo no Partido Liberal (PL) com sua nomeação para nova presidente do PL Mulher, núcleo focado em incentivar candidaturas femininas e discutir políticas favoráveis às mulheres. Nesta terça-feira, 21, ela tomou posse como presidente do PL Mulher, setor do partido dedicado a políticas voltadas ao público feminino.

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou nesta segunda feira, 20, uma loja de camisetas de Goiânia (GO), em vídeos no seu perfil no Instagram. De acordo com o deputado, a loja de “Lucinha“, apelido para a empresária Lucilene Correia, tem peças "inclusivas".

“Vale lembrar que nós não somos homofóbicos. A gente tem inclusive várias cores. É o que a Lucinha chama de arco-íris. Tem para a meninada, mulheres e crianças. E também não somos gordofóbicos, então, se você está um pouquinho acima do peso, fica tranquilo: a Lucinha tem o plus size”, afirma.

A estratégia anterior de negócios, divulgada pelos filhos do ex-presidente, teve início no final de fevereiro, com a criação da Bolsonaro Store, loja oficial de e-commerce criada para vender produtos que fazem referência ao mandato de Jair Bolsonaro (PL). No site da loja, a apresentação diz que a iniciativa surgiu para "manter vivo na memória boa parte dos feitos" de Bolsonaro.

A loja virtual conta, até o momento, com seis produtos diferentes, de calendário de mesa e parede com imagens da gestão Bolsonaro até canecas, tábuas de churrasco e uma estatueta reproduzindo a silhueta do ex-chefe do Executivo.

Em cada item, o slogan da plataforma aparece impresso: "Nosso sonho segue mais vivo do que nunca". Os valores vão de R$ 49,90 (calendário) a R$ 109,90 (tábua de churrasco e estatueta).

Eduardo Bolsonaro usou suas redes sociais para divulgar um calendário e a própria Bolsonaro Store.

Em 2020, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) recebeu uma loja de chocolates da franquia Kopenhagen, e informações de depoimentos ao Ministério Público do Rio (MP-RJ) afirmavam que a unidade do filho do presidente Jair Bolsonaro fraudava notas fiscais. A informação foi dada por um empresário que contou que sofreu ameaças ao tentar denunciar o caso.

Flávio e seu sócio, Alexandre Santini, entregaram a loja de chocolates em 2021, após uma série de investigações do Ministério Público. Citada em diversos momentos das apurações contra o parlamentar, a franquia foi apontada como uma forma dele lavar o dinheiro supostamente desviado da Assembleia Legislativa do Rio quando era deputado estadual.

O filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan, também costuma fazer conteúdos nas redes sociais e já se envolveu em algumas polêmicas nas plataformas. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Jair Renan foi expulso da plataforma de streaming Twitch após ironizar a quarentena.

"Vão para a rua, tá OK? Que pandemia? Isso é história da mídia aí, para trancar você dentro de casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma gripezinha, irmão", disse o filho do presidente na época, durante live.



