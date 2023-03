Joias sauditas já estão sob domínio da defesa de Bolsonaro, diz TV

O segundo estojo de joias enviadas ao Brasil como presente da Arábia Saudita já está sob posse da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que os itens, que estavam no acervo pessoal do ex-presidente, fossem entregues às autoridades. As informações são da CNN.

O julgamento do caso foi realizado pelo órgão na última quarta-feira, 15. Na sessão, também foi decidido que as armas recebidas por Bolsonaro durante viagem ao Oriente Médio também fossem entregues às autoridades.

Segundo a decisão do órgão, a defesa de Bolsonaro terá cinco dias para repassar os itens. Todavia, foi apenas nesta segunda-feira, 20, que foi concluído o processo de coleta das assinaturas necessárias para o acórdão do julgamento, uma espécie de “resumo” do texto principal.

As peças sauditas estão separadas e foram guardadas individualmente embaladas em invólucros plásticos para evitar que sejam degradadas. O conjunto mencionado integra um rosário islâmico, relógio, caneta feita de ouro, abotoaduras e anel. O pacote mais caro, avaliado em R$ 16,5 milhões, contendo colar de brilhantes, relógio, par de brincos e um anel, está sob posse da Receita Federal.

As armas e joias deveriam ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência. Todavia, o Ministério Público do TCU sugeriu que seja dada certa “flexibilidade” na hora de decidir o local em que as peças ficarão guardadas. O órgão indicou que as joias fossem encaminhadas a um departamento especializado da Caixa Econômica Federal.

O TCU, por sua vez, afirmou que não poderia ficar com os itens, tendo em vista que o valor estimado das peças pode custar de milhares a milhões de reais.

