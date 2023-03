PL tem planos de lançar Flávio Bolsonaro como candidato à prefeitura do Rio

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a legenda vai trabalhar na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) para ser candidato na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Ele considerou a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um "tropeço".

"O Bolsonaro deixou o Brasil numa situação maravilhosa. O Brasil estava crescendo e tivemos esse tropeço, que nós vamos recuperar lá na frente. A primeira recuperação nossa talvez seja o Flávio. Nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro", disse o presidente da legenda. A fala aconteceu em inauguração de diretório na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17.

No evento, o grupo de filiados fez uma chamada para Jair Bolsonaro que deixou uma mensagem em que afirma que vão "atingir o objetivo". O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o ano passado.

"Temos um sonho. Temos um ideal. Sofremos derrotas, mas a gente segue acreditando em Deus. E na força do nosso povo, nós atingiremos nosso objetivo", diz no áudio.