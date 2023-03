Edir Macedo cobra Lula por oração contra câncer: "Eu que fiz um favor a ele"

O bispo e fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, usou as redes sociais para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo divulgado na quinta-feira 16, o religioso afirmou que o petista estaria lhe devendo um favor após ter recebido uma oração de cura contra o diagnóstico de câncer na laringe, que Lula recebeu em 2011.

“Agora, ele me deve. Não a mim, mas a Deus. Mas obviamente Deus nos usou”, afirmou Macedo. “Quando ele estava com câncer na garganta, ele foi lá na Igreja falar comigo. Fechamos a sala. Fechei a porta. Impus as mãos sobre o pescoço dele e orei por ele. Eu orei pelo Lula. E ele ficou curado. Fez tratamento lá no Einstein e ficou curado”, completou o bispo.

O religioso acusou Lula de não dedicar medidas ao setor evangélico, nem à Record TV, emissora que comanda. “O Lula esteve oito anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu? O que ele me deu? O que ele deu à Igreja? O que ele deu à Record?”, questionou Edir Macedo.

“Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha de fazer, assim como fez com as demais emissoras. Obviamente que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas eu não devo nada ao Lula”, criticou o fundador da Universal, em vídeo.

