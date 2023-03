Lula participa de reunião do Conselho Nacional de Política Energética

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na manhã desta sexta-feira, 17, ao Ministério de Minas e Energia para participar da reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O presidente chegou à sede da pasta acompanhado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que preside o colegiado.

Mais cedo, o chefe do Executivo se reuniu com Silveira no Palácio do Planalto.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participou do encontro, que teve duração de cerca de uma hora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme apurou a reportagem, a reunião tinha como objetivo discutir e apresentar o briefing da reunião do CNPE que Lula irá participar.

Essa é a primeira reunião do colegiado do ano, que é responsável por assessorar o presidente da República para formulação de políticas e diretrizes de energia.

A expectativa é que a elevação da mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel seja uma das pautas da reunião.

Outros ministros de Lula também integram o CNPE e participam da reunião.

Mais cedo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad chegaram ao prédio, além da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Tags