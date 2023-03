Moraes revoga afastamento de Ibaneis Rocha e governador pode voltar ao cargo no DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou nesta quarta-feira, 15, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O próprio ministro tinha determinado o afastamento do governador pelo prazo de 90 dias para que o gestor fosse investigado por suposta omissão nos ataques às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

Com a decisão, Ibaneis pode voltar a exercer imediatamente o mandato."Revogo a medida cautelar imposta a Ibaneis Rocha Barros Júnior, determinando seu retorno imediato ao exercício integral das funções do cargo de governador do Distrito Federal", escreveu Moraes. As informações são do G1.

O ministro ressaltou que as investigações sobre as supostas omissões na segurança pública do Distrito Federal continuam, podendo Ibaneis voltar a ser afastado, caso for necessário.



Na sexta-feira, 10, a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao STF um parecer pela revogação do afastamento do governador. No parecer, o subprocurador Carlos Frederico Santos, chefe do grupo que investiga os atos, argumenta que o retorno de Ibaneis ao cargo não vai trazer prejuízos para a investigação, como o impedimento da coleta de provas, a obstrução das investigações e o risco à ordem pública.

Durante o afastamento de Ibaneis, Celina Leão (PP), vice-governadora, estava no cargo de liderança no Executivo.

